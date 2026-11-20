ВМС США можуть почати інтегрувати безпілотні літальні апарати Collaborative Combat Aircraft (CCA) з палубними винищувачами F-35C ще до надходження винищувача нового покоління F/A-XX. Про це під час слухань у Сенаті заявив Вільям Тоті, який нині виконує обов’язки заступника міністра ВМС США, повідомляє The War Zone.

За словами Тоті, програми CCA та F/A-XX є незалежними. Він вважає, що ВМС можуть почати інтеграцію необхідних систем до початку поставок F/A-XX. Водночас посадовець назвав новий палубний винищувач критично важливою спроможністю для авіаносних сил США та зазначив, що можливості керування CCA, ймовірно, буде закладено в нього від початку.

Безпілотники для авіаносних крил

CCA мають доповнити авіаційні крила авіаносців недорогими безпілотними платформами, використання яких допускає втрати в бою. Тоті визнав, що ВМС у розвитку таких систем відстають від Повітряних сил і Корпусу морської піхоти США, але назвав їхню інтеграцію до авіакрил критично важливою.

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У вересні 2025 року ВМС США залучили Anduril, Boeing, General Atomics і Northrop Grumman для розробки концептуальних проєктів майбутніх палубних CCA. Lockheed Martin також працює над базовою архітектурою управління такими дронами. Першим палубним безпілотником ВМС із нерухомим крилом має стати MQ-25 Stingray — апарат для дозаправлення літаків у повітрі.

Програма F/A-XX

У вересні Boeing перемогла Northrop Grumman у конкурсі на створення F/A-XX. Компанія також є головним підрядником програми F-47 — винищувача шостого покоління для Повітряних сил США. Пентагон раніше планував призупинити F/A-XX на невизначений термін через побоювання щодо конкуренції за ресурси з F-47, однак Конгрес втрутився, щоб програма тривала.

ВМС сподіваються побачити F/A-XX у польотах з палуб авіаносців на початку 2030-х років. Точні строки введення перших CCA в експлуатацію поки не визначені, однак Тоті заявив, що ці безпілотники можуть надійти до авіаносних крил раніше за новий винищувач.

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