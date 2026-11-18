ВМС США призначили контрадмірала Патріка Фінні керівником нового офісу управління програмами на базі Naval Weapons Station Crane в Індіані. Він відповідатиме за просування інтеграції гіперзвукової системи Conventional Prompt Strike та ядерної крилатої ракети морського базування SLCM-N на надводні кораблі й підводні човни, повідомляє Breaking Defense.

Новий офіс у штаті Індіана

Фінні став першим керівником нового офісу. Він підпорядковуватиметься віцеадміралу Дугласу Вільямсу, який очолює Portfolio Acquisition Executive Strategic Systems Programs. Сенатор-республіканець Джим Бенкс повідомив під час слухань у Комітеті Сенату з питань збройних сил, що адмірал прибув на посаду в жовтні. Формально ВМС про це призначення не оголошували.

Про створення посади для однозіркового адмірала резерву ВМС у штаті Індіана Бенкс уперше заявив у травні. На базі Crane діє об'єкт для досліджень, розробки, випробувань та оцінювання гіперзвукових систем.

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Оснащення кораблів і підводних човнів

ВМС США переобладнують есмінці класу Zumwalt, встановлюючи вертикальну пускову систему для ракет Conventional Prompt Strike. Також цю систему планують розмістити на частині підводних човнів класу Virginia.

Гіперзвукову ракету ВМС розробляють спільно з Армією США, яка створює наземний варіант у межах програми Long-Range Hypersonic Weapon, відомої як Dark Eagle. За даними липневого звіту Управління урядової підзвітності США, обидва види військ прагнуть спрямувати на гіперзвукові розробки понад 50 млрд доларів.

Програму SLCM-N офіційно започаткували 2025 року. Ракету планують розгорнути на підводних човнах класу Virginia та запропонованому лінкорі класу Trump. Її загальну вартість придбання оцінюють у 15–20 млрд доларів, а початкової оперативної готовності ВМС розраховують досягти до 2034 року. Водночас посадовці програми назвали цей графік агресивним.

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