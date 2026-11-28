ВМС США уклали з компанією Raytheon угоду, яка дає змогу перевести її концепцію ядерної крилатої ракети морського базування до цільової фази розробки. Raytheon є однією з кількох оборонних компаній, що працюють над конкуруючими проєктами, повідомляє South China Morning Post.

Ракету SLCM-N планують розміщувати на американських ударних підводних човнах. США раніше розгортали ядерні крилаті ракети Tomahawk на ударних субмаринах і надводних кораблях, але вивели їх на початку 1990-х років та офіційно припинили програму у 2013 році.

Варіант ядерного стримування

Командувач підводних сил США віцеадмірал Річард Сейф цього місяця заявив, що робота над SLCM-N триває. У звіті для Конгресу Стратегічне командування США зазначило, що ракета має забезпечити варіант застосування ядерної зброї малої потужності в регіональних конфліктах, а також збільшити дальність, гнучкість і живучість американських сил.

За письмовими відповідями колишнього керівника Програми стратегічних систем ВМС США віцеадмірала Джонні Вулфа, ракета має розширити можливості реагування на обмежене застосування ядерної зброї противником і на стратегічні неядерні атаки. Республіканський сенатор Джим Бенкс під час слухань у Конгресі торік заявляв, що SLCM-N призначена для стримування Китаю.

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Пентагон оцінював, що ядерний арсенал Китаю може зрости з понад 600 боєголовок у 2024 році до більш як 1000 до 2030 року. Водночас Федерація американських учених у липневій оцінці зазначала, що Китай, за наявними даними, не має ядерних крилатих ракет у активному арсеналі, хоча його стратегічні підводні човни оснащені ядерними балістичними ракетами.

Строки та ризики

За даними Управління урядової звітності США, законодавці від обох партій зберегли програму попри спробу адміністрації Джо Байдена її скасувати. Початкової оперативної готовності ракети планують досягти у вересні 2034 року. Уперше нову ядерну крилату ракету морського базування запропонувала перша адміністрація Дональда Трампа у 2018 році.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі Тун Чжао вважає, що SLCM-N може приховано розгортатися, швидше досягати цілей, ніж ядерні авіабомби, та потенційно краще долати оборону противника. Водночас доцентка Університету Тейкьо Місато Мацуока застерегла, що складність розрізнення запусків звичайних і ядерних ракет із підводних човнів може підвищити ризик прорахунку під час військової кризи.

На тлі американської програми Японія розглядає можливість формалізувати виняток на випадок надзвичайної ситуації зі своєї заборони на заходження до портів американських кораблів із ядерною зброєю. Пекін ще не коментував угоду Raytheon, але раніше критикував можливе послаблення японських обмежень.

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