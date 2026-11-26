У США ВМС активували контрактний опціон вартістю 1,13 млрд доларів для Northrop Grumman на розробку та постачання трьох додаткових випробувальних літаків E-130J Phoenix II. Це збільшить до шести кількість бортів, законтрактованих для створення майбутньої американської повітряної платформи ядерного зв’язку, повідомляє AeroTime.

Згідно з контрактним оголошенням Пентагону від 25 листопада 2026 року, угода передбачає проєктування, розробку та постачання трьох демонстраційних випробувальних літаків, а також початковий запас запчастин. Завершити роботи планують до січня 2030 року. На момент укладення контракту ВМС США виділили 4,18 млн доларів із коштів на дослідження, розробку, випробування та оцінювання на 2027 фінансовий рік.

Шість літаків для випробувань

E-130J створюють на базі подовженого транспортного літака C-130J-30 Super Hercules. Він має отримати обладнання місії Take Charge and Move Out, або TACAMO, зокрема систему зв’язку дуже низької частоти від Collins Aerospace. Головним виконавцем програми є Northrop Grumman, а Collins Aerospace і Lockheed Martin залучені як субпідрядники.

Початковий контракт на розробку вартістю 3,46 млрд доларів ВМС США уклали в грудні 2024 року. Він охоплював три інженерні літаки для розробки, опціон ще на три випробувальні борти та до шести літаків у початковій виробничій партії. У березні 2026 року Northrop Grumman також отримала контрактну модифікацію на 225,1 млн доларів для систем підготовки персоналу E-130J.

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15 жовтня 2026 року Lockheed Martin передала ВМС США перший планер C-130J-30 на підприємстві в Маріетті, штат Джорджія. Надалі його мають передати Northrop Grumman для переобладнання. Найбільша частина робіт за новим контрактом припаде на Мельбурн у штаті Флорида — 35%, Маріетту в штаті Джорджія — 23% та Річардсон у штаті Техас — 15%.

Проблеми з інтеграцією обладнання

Інтеграція обладнання ядерного зв’язку на платформу Super Hercules виявилася складнішою, ніж очікували. У щорічній оцінці систем озброєнь, оприлюдненій 2 липня 2026 року, Управління підзвітності уряду США повідомило, що рішення про малосерійне виробництво програми перенесли приблизно на рік.

Підрядники працюють над зменшенням маси наявних систем місії, щоб розмістити їх на C-130J-30. За даними GAO, офіс програми заявляв, що E-130J розробляють за графіком, однак не надав документів на підтвердження цього. E-130J має перебрати місію TACAMO, яку нині виконують 16 літаків Boeing E-6B Mercury ВМС США. Її завданням є підтримання зв’язку керівництва США з балістичними ракетними підводними човнами країни, оснащеними ядерною зброєю, навіть у разі ядерного конфлікту.

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