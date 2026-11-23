Військово-морські сили США замовили 82 безпілотні підводні апарати Lionfish для протимінних операцій, збору розвідувальних даних і підводного спостереження. Як повідомляє Jerusalem Post, замовлення зробили на тлі атак на комерційні судна в Ормузькій протоці, які видання приписує Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Протимінні можливості

Підводні вибухові пристрої можуть становити загрозу для торговельного судноплавства та військово-морських операцій, водночас їх складно виявляти звичайними засобами спостереження. У Jerusalem Post зазначають, що протимінні можливості Lionfish особливо важливі за таких умов.

Апарати виробляє американська компанія HII — Huntington Ingalls Industries. ВМС США вже мають 50 Lionfish. У HII заявили, що після нового замовлення компанія має побудувати, випробувати та поставити загалом 175 таких апаратів. Потенційна вартість розширеної виробничої програми перевищує 347 млн доларів, а її обсяг може зрости до 200 підводних дронів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Платформа REMUS 300

Lionfish створено на базі безпілотного підводного апарата REMUS 300, який використовують у комерційній та оборонній сферах. Модульна конструкція з відкритою архітектурою дає змогу інтегрувати різне обладнання й оновлювати системи відповідно до операційних потреб.

За даними HII, Lionfish є першим і наразі єдиним серійним безпілотним підводним апаратом для ВМС США, що відповідає вимогам кібербезпеки. Його розробляли разом із Defense Innovation Unit та Naval Information Warfare Center-Pacific. Система має замінити старіші MK 18 Mod 1 Swordfish, побудовані на платформі REMUS 100.

HII також виробляє MK 18 Mod 2 Kingfish на базі REMUS 600; у ВМС США є близько 90 таких апаратів. Компанія повідомила, що поставила понад 750 апаратів REMUS більш ніж до 30 країн, зокрема до 14 держав НАТО. Місце розгортання додаткових Lionfish не називали. Іранські медіа у вересні повідомляли про захоплення в Ормузькій протоці REMUS 600 та апарата Dive-LD виробництва Anduril.

Читай нас у