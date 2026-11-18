У США виконувач обов’язків міністра ВМС Хунг Цао заявив сенаторам, що американський флот перекласифікував і застосував у війні з Іраном боєприпаси, які раніше мали статус непридатних до використання. Про це повідомляє Defense News.

Цао зробив заяву 17 листопада під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил щодо його призначення на посаду міністра ВМС. За його словами, чимало боєприпасів, використаних під час операції Epic Fury, вдалося перекодувати перед застосуванням.

Статус боєприпасів

Посадовець назвав ці боєприпаси «простроченими» та згадав коди Echo і Foxtrot. Водночас, за посібником Агентства оборонної логістики США, ці коди позначають матеріальні засоби, що вважаються непридатними для використання, але можуть бути відновлені. Код Echo означає, що для відновлення потрібні обмежені роботи, а Foxtrot — що необхідні ремонт і капітальне відновлення.

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Цао не уточнив, яку процедуру пройшли боєприпаси перед перекласифікацією і який статус отримали після неї. ВМС США не відповіли на запит видання про те, чи триває застосування таких боєприпасів у війні з Іраном.

Запаси ракет і виробництво

Питання запасів постало після масштабного використання крилатих ракет Tomahawk на початку операції Epic Fury та під час війни з Іраном. У березні The Washington Post повідомила, що за перший місяць операції американські військові використали щонайменше 850 Tomahawk. Тоді Центр стратегічних і міжнародних досліджень оцінював залишок американських запасів приблизно у 3 тисячі таких ракет.

У квітні Пентагон звернувся до Конгресу із запитом на 3 млрд доларів для поповнення запасів Tomahawk у межах бюджетного запиту на 2027 фінансовий рік. У серпні американські військові уклали з Raytheon семирічний контракт на 22,9 млрд доларів, який має дати змогу збільшити виробництво Tomahawk до понад тисячі ракет на рік. Цао також заявив, що Міноборони США та партнери працюють над випуском 60 ракет щомісяця, порівняно зі 125 ракетами на рік, коли він служив.

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