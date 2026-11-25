У США внески друзів і родичів до дитячих інвестиційних рахунків Trump Accounts перевищили $1 млрд, а загальний обсяг коштів у програмі сягнув понад $9 млрд. Про це повідомило Міністерство фінансів США, пише The Hill.

Програму запустили цього року відповідно до закону One Big Beautiful Bill Act, підписаного в липні 2025 року. За даними Мінфіну, понад 3 млн людей зробили внески на індивідуальні рахунки. Міністр фінансів Скотт Бессент також заявив, що президент Дональд Трамп цього тижня зробив внески на окремі рахунки. Адміністрація не розкрила їхній розмір і не уточнила, хто саме отримав кошти.

Умови програми

Податково пільгові інвестиційні рахунки доступні американським дітям, народженим у період другого президентського терміну Трампа — від 1 січня 2025 року до 31 грудня 2028 року. Для таких рахунків передбачено одноразовий внесок федерального уряду у розмірі $1 тис.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Міністерство фінансів також запровадило автоматичне відкриття ще 60 млн рахунків для дітей віком до 18 років, які мають чинні номери соціального страхування. Водночас батьки або законні опікуни мають оформити рахунок дитини, перш ніж на нього зможуть надходити приватні внески.

Ліміти та благодійні зобов’язання

Друзі й родичі можуть сукупно вносити до $5 тис. на рік, з яких до $2,5 тис. можуть становити внески роботодавця. Програма також отримала багатомільярдні благодійні зобов’язання.

Зокрема, генеральний директор Dell Technologies Майкл Делл і його дружина Сьюзен Делл пообіцяли $6,25 млрд, щоб надати по $250 дітям, які живуть у поштових районах із медіанним сімейним доходом не більш як $150 тис. Трамп називав програму способом розширити участь молодих американців у фондовому ринку.

Читай нас у