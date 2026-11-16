Внутрішнє споживання пальмової олії в Індонезії у 2024 році пов’язали з двома третинами сукупного показника пов’язаності з вирубуванням лісів у ланцюгах постачання цієї продукції. За оцінкою дослідницької ініціативи Trase, на внутрішній ринок припало 629 тис. гектарів такого показника — у дев’ять разів більше, ніж на експорт до Індії, найбільшого іноземного покупця індонезійської пальмової олії. Про це повідомляє Mongabay.

У 2024 році внутрішній ринок спожив понад половину виробленої в країні пальмової олії, що стало рекордним показником. Одним із чинників зростання попиту є виробництво біодизелю. За розрахунками Trase, на кожні 1 тис. тонн сирої пальмової олії, спожитої всередині країни, припадало 25 гектарів показника пов’язаності з вирубуванням.

Як визначали показник

Trase визначає його як ступінь зв’язку покупців, трейдерів або країн-імпортерів із вирубуванням лісів через сировину, яку вони закуповують. Дослідники поєднують супутникові дані про вирубування з картами виробництва товарів, а потім розподіляють відповідну площу між покупцями залежно від обсягів їхніх закупівель у певному регіоні.

Це не означає, що конкретний покупець безпосередньо спричинив вирубування. Дані відстежують постачання до ширших виробничих регіонів, а не до окремих плантацій. Оцінка в 629 тис. гектарів також відображає історичний період атрибуції тривалістю 10 років, а не площу лісів, вирубаних лише у 2024 році.

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Прозорість постачань і біопаливо

За даними Trase, внутрішні ланцюги постачання меншою мірою охоплені корпоративними зобов’язаннями не допускати вирубування лісів, осушення торфовищ та експлуатації, ніж експортні ринки. У ЄС 88% пальмової олії було охоплено зобов’язаннями NDPE, а ще 1% — лише зобов’язаннями нульового вирубування. Загалом такі корпоративні зобов’язання поширювалися майже на 93% відстеженого експорту індонезійської пальмової олії у 2024 році.

Представниця Trase Аделіна Чандра заявила, що зі зростанням внутрішнього попиту країні потрібні краща звітність внутрішніх покупців і відкриті дані про джерела постачання. Представник індонезійського Міністерства сільського господарства Деді також наголосив на потребі точнішого картографування плантацій та відстеження постачань.

Загалом вирубування лісів під олійну пальму в Індонезії у 2024 році, за даними Trase, залишалося на історично низькому рівні — 32 тис. гектарів. Водночас у регіоні Папуа площа вирубування для олійної пальми у 2025 році зросла більш ніж удвічі — з 3,6 тис. до 7,3 тис. гектарів.

Екологічні організації застерігають, що розширення виробництва біопалива може посилити тиск на ліси, торфовища та території корінних громад. У липні 2026 року Індонезія почала впроваджувати вимогу щодо 50-відсоткової частки біодизелю в дизельному паливі. Організація Madani Berkelanjutan вважає, що зростання попиту варто забезпечувати передусім підвищенням продуктивності та оновленням наявних плантацій, зокрема близько 7 млн гектарів старих насаджень.

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