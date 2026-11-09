Vodafone скоротить чи переведе 2300 посад у Німеччині — Der Spiegel

Телекомунікаційна компанія Vodafone планує протягом наступних двох років скоротити або перевести приблизно 2300 робочих місць у Німеччині. Це становить понад 19% від близько 12 тисяч працівників компанії в країні, тобто зміни торкнуться майже кожної п’ятої посади, повідомляє Der Spiegel.

Скорочення витрат і ШІ

Керівник Vodafone у Німеччині Марсель де Гроот повідомив працівникам про програму заощаджень і реорганізації. Компанія пояснює її потребою спростити структури та посилити свої позиції після років суттєвого відтоку клієнтів.

Окрім скорочення витрат на матеріали й операційну діяльність, Vodafone має намір зменшити витрати на персонал. Частину завдань планують передавати штучному інтелекту, розширюючи його застосування в роботі компанії.

За словами де Гроота, Vodafone за останні два роки стабілізував бізнес, знову набирає динаміку в сегменті корпоративних клієнтів і поліпшує продукти, мережі та послуги. Водночас він наголосив, що цього недостатньо через фундаментальні й швидкі зміни на ринку.

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Конкуренція на телеком-ринку

Vodafone має намір водночас інвестувати у перспективні напрями, зокрема у волоконно-оптичні мережі, хмарні сервіси та рішення з кібербезпеки для бізнес-клієнтів.

Компанія втрачала частку в сегментах фіксованого інтернету та широкосмугового зв’язку. Додатковий тиск на прибутковість спричинило скасування в Німеччині Nebenkostenprivileg для кабельного телебачення, що загострило конкуренцію за мільйони телевізійних клієнтів.

Конкурент Vodafone, O2 Telefónica, раніше також оголосив програму економії: компанія планує скоротити 1100 робочих місць і закрити 60 із 800 магазинів O2.

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