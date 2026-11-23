Води біля узбереж Румунії та Болгарії включили до Black Sea High Risk Area — зони високого ризику для моряків у Чорному морі. Рішення 18 листопада ухвалив Міжнародний переговорний форум (International Bargaining Forum, IBF), який веде переговори щодо умов праці моряків у морському транспорті, повідомляє Romania Insider.

Розширення зони ризику

Цим рішенням визначену зону ризику в Чорному морі розширили на захід і південний захід — до узбережжя Румунії та Болгарії.

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Додаткові права екіпажів

Як зазначає видання з посиланням на Adevarulfinanciar.ro, рішення надає додаткові контрактні права членам екіпажів, на яких поширюються угоди IBF. Вони включають надбавку у розмірі 100% базової зарплати, подвійну компенсацію у разі смерті або інвалідності та право відмовитися від транзиту.

У матеріалі уточнюється, що ці права стосуються екіпажів, охоплених угодами IBF. Форум є міжнародним органом, що узгоджує умови праці моряків у сфері морського транспорту.

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