Водій у Кенії скерував палаючу вантажівку в річку та зазнав опіків — Nation Kenya

У місті Меру в Кенії водій вантажівки Меттью Каугірія скерував охоплену вогнем машину із сухою травою подалі від житлових районів Ква-Нтамбі та Мадженго, а потім заїхав у річку Катіта. Під час інциденту він дістав опіки обличчя та правої руки, повідомляє Nation Kenya.

Вогонь спалахнув через дроти

Вантажівка перевозила високо складену суху траву та зачепила низько розташовані лінії електропередач над дорогою. Це спричинило коротке замикання, після чого вантаж загорівся.

Каугірія, який має 17 років досвіду роботи водієм, дізнався про пожежу, коли перехожі почали показувати на вантажівку, а водії мотоциклетних таксі сигналили йому. Він вирішив не зупинятися на жвавій дорозі та шукати маршрут, яким можна було б вивезти палаючий вантаж із житлової забудови.

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Місцеві жителі, знайомі з районом, допомогли водієві розвернути вантажівку та спрямували її до річки, що розташована приблизно за 500 метрів. Відео з місця події зафіксували, як із машини на дорогу падали палаючі частини вантажу.

Пожежу загасили біля річки

Каугірія спустився вантажівкою до річки Катіта та заїхав у воду. Місцеві жителі прийшли з відрами та цебрами й допомогли загасити вогонь.

Водія доправили до лікарні, де йому перев’язали обпечену руку. За його словами, палаюча трава потрапила через вікно кабіни та обпекла йому обличчя й руку. Згодом вантажівку витягли з річки; видання зазначає, що вона зазнала незначних пошкоджень. На вулицях району залишилися обвуглені купи трави, а дерева вздовж маршруту вантажівки були обпалені.

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