Водія Bolt на Тайвані засудили до 13 років за залишення пасажира на трасі — Taipei Times

Окружний суд Нового Тайбея на Тайвані засудив водія таксі Ліня Юйчуна до 13 років позбавлення волі за те, що він залишив пасажира на провінційній автодорозі №64. Пасажира, якого водій витягнув із машини між смугами руху, згодом збили чотири автомобілі, внаслідок чого він загинув.

Як повідомляє Taipei Times, рішення ухвалила колегія професійних і народних суддів після слухань, що тривали з понеділка до четверга.

Подія на провінційній дорозі

Інцидент стався 25 січня близько другої години ночі. Лінь забрав через платформу Bolt пасажира на прізвище Вень у районі Веньшань у Тайбеї та мав доправити його до району Баньцяо в Новому Тайбеї.

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Під час поїздки провінційною автодорогою №64 у районі Чжунхе водій зупинився між смугами руху. За даними суду, він витягнув із салону Веня, який знепритомнів на задньому сидінні, після чого поїхав. Суд не уточнив, чому пасажир знепритомнів. Місцеві медіа раніше повідомляли, що чоловік був у стані сп’яніння.

Позиція суду

У судовому повідомленні зазначили, що Лінь спершу поінформував поліцію про пасажира, який знепритомнів на дорозі, але не сказав, що саме він перевозив цього чоловіка. Після того як дізнався про смерть Веня, водій прийшов до відділку поліції, проте неодноразово стверджував, що пасажир нібито сам вийшов із таксі.

Суд вирішив, що водій не може претендувати на пом’якшення покарання за добровільну явку, оскільки приховував свою причетність і робив неправдиві заяви. Також колегія врахувала, що він не досяг мирової угоди з родиною загиблого та не продемонстрував щирого каяття під час процесу. Водночас суд зважив на відсутність у Ліня судимостей, визнавши вимогу родини про довічне ув’язнення надмірною, а запропонований прокурорами строк у 11 років — занадто м’яким. Вирок може бути оскаржений.

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