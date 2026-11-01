Водія в Аделаїді звинуватили після загибелі пішохода — ABC News Australia

У передмісті Аделаїди в Австралії внаслідок дорожньої аварії загинув пішохід, ще один пішохід дістав тяжких травм. Поліція висунула обвинувачення 19-річному водієві, який не постраждав у ДТП, повідомляє ABC News.

ДТП на перехресті

Аварія сталася в неділю після 10:00 на перехресті Waterloo Corner Road і Whites Road у районі Солсбері-Норт на півночі Аделаїди. За даними поліції Південної Австралії, автомобіль зіткнувся з опорою світлофора та двома пішоходами.

Один із пішоходів помер на місці аварії. Другого постраждалого доправили до лікарні з тяжкими травмами. Після інциденту перехрестя перекрили, на місці працювали слідчі з розслідування тяжких ДТП.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Обвинувачення водієві

Водія затримали об 11:20. Йому висунули обвинувачення у спричиненні смерті та тяжкої шкоди здоров’ю через небезпечне керування автомобілем. Чоловіка звільнили під заставу; 14 грудня він має постати перед Магістратським судом Елізабет.

Його водійське посвідчення негайно призупинили до подальшого розпорядження. Поліція закликала очевидців аварії та водіїв, чиї відеореєстратори могли зафіксувати подію, звернутися до правоохоронців. Загиблий пішохід став 90-ю людиною, яка загинула на дорогах штату Південна Австралія від початку року.

Читай нас у