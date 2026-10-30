Водійка в Кенії повідомила про витрати на заряджання менш ніж Sh50 на день — Nation Kenya

У Найробі водійка електричного мотоцикла Вайолет у жовтні зробила перерву в роботі через вагітність на сьомому місяці та передала транспорт молодшому братові. Вона розраховує, що електромотоцикл продовжить приносити дохід родині, повідомляє Nation Kenya.

Вайолет працює у транспортній сфері понад 15 років, а 2016 року перейшла на мотоциклетні перевезення. Вона переважно доставляє посилки, отримуючи замовлення через застосунки, що з’єднують водіїв із клієнтами. За її словами, така робота оплачується краще за перевезення пасажирів і дає змогу заробити більше за коротший час.

Витрати на заряджання

Раніше водійка витрачала близько Sh1 800 на день на пальне для мотоцикла з двигуном внутрішнього згоряння. Інша модель, що потребувала заміни батарей, обходилася приблизно у Sh600 щодня.

Нинішній електромотоцикл, за її словами, може проїхати близько 100 кілометрів на одному заряді та заряджається вдома. Вайолет зазначила, що витрачає на електроенергію менш ніж Sh50 на день: придбаних на Sh1 000 токенів може вистачити до чотирьох тижнів за щоденного заряджання протягом однієї-півтори години.

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Вона також розповіла, що автоматичний електромотоцикл є менш виснажливим у керуванні: у заторах не потрібно постійно перемикати передачі та користуватися зчепленням. Домашнє заряджання, за її словами, дає більше можливостей поєднувати роботу з доглядом за сином і домашніми справами.

Частка жінок серед водіїв

Згідно зі звітом Програми ООН з довкілля та Africa E-Mobility Alliance за 2024 рік, жінки становлять від 23% до 38% працівників компаній електромобільності, які надали дані про персонал. Водночас на жінок припадає менш як 5% водіїв. У ширшому секторі мотоциклетних таксі boda boda, де понад 99% водіїв — чоловіки, частка жінок становить близько 2,6%.

Від 2023 року до середини 2026-го в Кенії зареєстрували близько 64 840 електромотоциклів. Організація Xolani Women of Hope допомагає жінкам із малозабезпечених громад отримувати такий транспорт: партнери покривають початковий внесок, а водійки виплачують вартість частинами. За словами засновниці організації Доркас Ньяманьї, електромотоцикл може коштувати понад Sh400 000, що є головною перешкодою для багатьох жінок.

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