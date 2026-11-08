Волейболістка Смажек набрала 19 очок попри поразку Ільбанка 0:3 — Interia Sport

У турецькому Ізмірі Ільбанк Анкара, за який виступає польська волейболістка Малвіна Смажек, програв Арас Карго з рахунком 0:3. Смажек стала найрезультативнішою гравчинею своєї команди, здобувши 19 очок, повідомляє Interia Sport.

Три сети на користь Арас Карго

Господарки майданчика виграли матч у трьох партіях — 25:22, 25:22, 25:18. У першому сеті Арас Карго швидко повів 5:1, але Ільбанк зрівняв рахунок до 10:10. Утім, завершення партії залишилося за командою з Ізміра.

У другому сеті волейболістки з Анкари вели 8:4, однак після рахунку 14:14 ініціативу перехопив Арас Карго, який знову переміг 25:22. У третій партії рівна боротьба тривала до 11:11, після чого господарки поступово збільшили перевагу та завершили сет із рахунком 25:18.

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19 очок Смажек

Смажек зрівнялася за кількістю набраних очок із Маккензі Мей та Мартою Антулі, які представляли Арас Карго. Для Ільбанка ця поразка стала третьою поспіль у чемпіонаті. Від початку сезону команда з Анкари має дві перемоги та перебуває в нижній частині турнірної таблиці.

В іншому недільному матчі турецької ліги, між Кузейбору SK та Зерен Спор, польські волейболістки Юлія Щуровська і Мартіна Чирнянська також набрали по 19 очок.

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