Volkswagen обмежив заряд до 80% для 5 тисяч авто у Британії — Autocar

У Великій Британії Volkswagen обмежив рівень заряджання до 80% для приблизно 5 тисяч електромобілів через ризик перегрівання батарей. Обмеження для частини автомобілів моделей ID 3, ID 4, ID 7, ID Buzz і Cupra Born запровадили дистанційним оновленням програмного забезпечення, повідомляє Autocar.

Перевірка батарей

Volkswagen Group готує відкличну кампанію для окремих машин, випущених у 2022–2025 роках. Компанія планує перевірити, чи відповідають компоненти батарей її стандартам якості. За даними видання, у світі кампанія стосується приблизно 85 тисяч автомобілів.

У Volkswagen заявили, що батареї у відповідних автомобілях постачав неназваний виробник. Деякі компоненти, за оцінкою компанії, можуть не відповідати її вимогам до якості та перегріватися під час заряджання понад 80%, створюючи ризик пожежі.

Компанія попередила, що це може призвести до серйозних або небезпечних для життя травм людей у салоні й поза автомобілем, а також до значних матеріальних збитків. Підтверджених випадків травм немає, однак повідомлялося про пошкодження майна.

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Дії для власників

Поки автомобілі не перевірять, їхні власники не зможуть скористатися повним запасом ходу. Для Volkswagen ID 3 обмеження заряджання на 20% може означати втрату від 40 до 70 миль запасу ходу за офіційними показниками WLTP.

Volkswagen повідомив, що зв’язався з приватними клієнтами, де це було можливо, та поінформував компанії з автопарками. У компанії зазначили, що технічні несправності батарей не обов’язково можна розпізнати, тому перевірку мають пройти всі автомобілі, яких стосується кампанія.

Частину машин власникам доведеться доставити до майстерні для годинної перевірки та, за потреби, заміни модулів батареї. Інші автомобілі можна буде перевірити й оновити дистанційно; власникам повідомлять дату та нададуть відповідні інструкції.

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