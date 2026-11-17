Volkswagen оголосив ціни на новий електричний кросовер ID. Cross у Великій Британії. Замовлення на версії Life та Style з батареєю ємністю 52 кВт·год і двигуном потужністю 211 PS компанія відкриє 19 листопада 2026 року. Їхня вартість стартуватиме від 30 260 фунтів стерлінгів, повідомляє Electrek.

Ціни та строки продажу

Версія ID. Cross Life з батареєю на 52 кВт·год коштуватиме від 30 260 фунтів, а комплектація Style — від 33 675 фунтів. За даними Volkswagen, максимальний запас ходу автомобіля з таким акумулятором становитиме до 265 миль за циклом WLTP.

Доступніші модифікації з літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 37 кВт·год очікуються у продажу в січні 2027 року. ID. Cross Life з таким акумулятором оцінили від 26 985 фунтів, а Style — від 30 400 фунтів. Їхній заявлений запас ходу становить до 194 миль за циклом WLTP.

Volkswagen також заявив, що версії з батареєю на 52 кВт·год відповідають умовам британської державної субсидії на електромобілі розміром 1 500 фунтів. Право на таку підтримку для моделей із батареєю на 37 кВт·год ще мають підтвердити.

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Характеристики електрокросовера

ID. Cross є електричним аналогом Volkswagen T-Cross — найменшого та найдоступнішого кросовера марки в Європі та Великій Британії. Довжина моделі становить 4 153 мм, салон розрахований на п’ятьох пасажирів. Об’єм багажника сягає 475 літрів, а зі складеними задніми сидіннями — до 1 345 літрів.

Залежно від версії максимальна потужність швидкого заряджання постійним струмом становить 88 або 105 кВт. Volkswagen стверджує, що зарядити батарею з 10% до 80% можна від 23 хвилин. Усі модифікації також матимуть функцію V2L, яка дає змогу використовувати автомобіль як джерело живлення для зовнішніх пристроїв.

У салоні встановлять 10,25-дюймову цифрову панель приладів і 12,9-дюймовий екран мультимедійної системи. Компанія повернула фізичні кнопки для керування клімат-контролем та іншими функціями автомобіля.

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