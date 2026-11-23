Volkswagen планує до 2030 року експортувати з Китаю приблизно 300 тисяч автомобілів на рік. Основними напрямками поставок мають стати Мексика, країни Південної Америки, Близького Сходу, Африки та Південно-Східної Азії, повідомляє Electrek.

Китай як експортний хаб

Видання зазначає, що автомобілі китайського виробництва спершу не постачатимуть дилерам у США. Volkswagen розглядає Китай як виробничий майданчик із нижчими витратами для експорту на інші ринки. Серед моделей, які можуть відправляти за кордон, названо бюджетні седани Jetta VA3.

Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц під час презентації результатів за третій квартал, за даними Electrek, назвав ціль у 300 тисяч автомобілів на рік консервативною. За його словами, закордонні поставки можуть частково компенсувати послаблення позицій автовиробника на китайському ринку.

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Падіння продажів у Китаї

Спільні підприємства Volkswagen у Китаї за перші дев'ять місяців 2026 року продали 1,2 мільйона нових автомобілів, що на 35% менше, ніж за аналогічний період попереднього року. Їхній фінансовий результат також погіршився: приблизно 815 мільйонів доларів прибутку за попередній рік змінилися збитком понад 120 мільйонів доларів.

Керівник продажів Volkswagen Group Мартін Сандер заявив, що різке падіння загального ринку в Китаї є викликом для всієї галузі. Водночас він сказав, що нові електромобілі, розроблені локально, починають впливати на ситуацію. Компанія також розглядає можливість використання технологічної платформи китайської Xpeng для до 75% ключових моделей європейської лінійки.

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