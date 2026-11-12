Volkswagen почав серійно випускати електричний ID. Tiguan у Німеччині — Electrek

Volkswagen розпочав серійне виробництво електричного кросовера ID. Tiguan на заводі в Німеччині. У 2027 році нова модель має замінити ID.4 та ID.5 в електричній лінійці бренду, повідомляє Electrek.

Новий електромобіль отримав назву Tiguan — одну з найуспішніших для Volkswagen у світі. Генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шафер після презентації моделі заявив, що Tiguan є найпродаванішою моделлю марки у світі, а ID.4 та ID.5 належать до її найуспішніших електромобілів.

Новий дизайн і фізичні кнопки

ID. Tiguan створили відповідно до дизайнерської мови Pure Positive. Volkswagen повністю оновив зовнішність кросовера, наблизивши її до бензинового Tiguan із традиційнішими, більш незграбними формами SUV. На відміну від ID.4, новинка має широку передню частину та звичайні дверні ручки замість прихованих.

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У салоні встановлено 10-дюймову цифрову панель приладів і 15-дюймовий центральний дисплей. За доплату буде доступний 12-дюймовий екран для переднього пасажира. Виробник також додав фізичні кнопки під центральним дисплеєм і на кермі для керування кліматичною системою та іншими функціями автомобіля.

Батареї та запас ходу

Електричний ID. Tiguan пропонуватимуть із двома варіантами батарей і трьома рівнями потужності. Базова задньопривідна версія матиме двигун потужністю 140 кВт, або 190 к. с., і батарею ємністю 58 кВт·год. Дві інші модифікації отримають батарею на 77 кВт·год: задньопривідна версія матиме 210 кВт, або 286 к. с., а повнопривідна 4MOTION — 220 кВт, або 299 к. с.

Залежно від комплектації запас ходу за циклом WLTP становитиме до 607 км. Volkswagen відкрив замовлення на ID. Tiguan у Німеччині та кількох інших країнах Європи зі стартовою ціною 42 695 євро. Кросовер доступний у комплектаціях Trend, Life та Style. Після запуску в Європі на початку 2027 року модель також планують продавати в Північній Америці як заміну ID.4.

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