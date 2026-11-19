У Португалії Volkswagen вже зібрав перші передсерійні автомобілі майбутнього доступного електричного хетчбека, а також подав до Відомства інтелектуальної власності Європейського Союзу заявку на реєстрацію назви ID. UP. Заявка датована 22 жовтня 2026 року. У матеріалі модель фігурує під назвою ID.1, повідомляє Motor1.

Подання заявки на торговельну марку означає намір захистити назву, однак не підтверджує, що саме ID. UP використають для серійного автомобіля. Позначення UP відсилає до міської моделі Volkswagen Up із двигуном внутрішнього згоряння.

Передсерійні автомобілі в Палмелі

Передсерійне складання відбувається на заводі Autoeuropa в португальській Палмелі. Volkswagen використовує ці автомобілі для перевірки оснащення, методів складання, робочих операцій і тривалості виробничих циклів. За даними Volkswagen Group, на які посилається Electrek, завод досяг запланованих показників на цьому етапі тестування.

Серійне виробництво електромобіля заплановане на четвертий квартал 2027 року. Новинка має ділити виробничу лінію з кросовером T-Roc. Завод уже працює у три зміни та здатний випускати до 1 000 автомобілів на день. У 2025 році підприємство зібрало 240 400 машин — це другий найкращий результат за всю його історію.

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Ціна та попередні параметри

Volkswagen планує встановити ціну моделі нижче 20 тисяч євро. Керівництво групи пов'язує можливість досягнення такого рівня з ефективністю заводу в Палмелі. Компанія розраховує конкурувати з Dacia Spring та Citroën ë-C3.

Попередні орієнтири, засновані на концепті ID. EVERY1, передбачають довжину близько 3 880 мм, літій-залізо-фосфатну батарею ємністю 37 кВт·год, електромотор потужністю 70 кВт, запас ходу щонайменше 250 км і багажник об'ємом 305 літрів. Volkswagen ще не підтвердив остаточні характеристики серійної моделі, зокрема корисну ємність батареї та потужність заряджання.

Майбутній електромобіль також має стати першою серійною моделлю Volkswagen Group з електронною та програмною архітектурою, яку група спільно розробляє з Rivian. Вона передбачає меншу кількість блоків керування та підтримує оновлення функцій автомобіля через мережу.

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