Німецький автовиробник Volkswagen представив концепт електричного трекового хетчбека ID. Polo GTI Clubsport, присвячений 50-річчю лінійки GTI. Автомобіль отримав передній привід, два двері замість чотирьох і силову установку потужністю 362 к.с. Це найпотужніший електричний Polo, повідомляє InsideEVs.

Потужніший мотор і доопрацьоване шасі

Для концепту інженери адаптували електромотор APP550, який спочатку розробили для задньопривідних моделей, зокрема ID.7 та ID. Tiguan. Його встановлення в передню частину компактного хетчбека потребувало нового підрамника, перероблення поздовжніх елементів шасі, стабілізатора та низки кріплень. Також довелося перенести високовольтний зарядний пристрій, компресор кондиціонера, модуль терморегулювання й водяну помпу.

Силова установка розвиває 550 Нм крутного моменту — на 139 к.с. і 260 Нм більше, ніж серійний ID. Polo GTI. Для передавання тяги на колеса автомобіль отримав електронне блокування переднього диференціала з багатодисковою муфтою. Розгін до 100 км/год займає 4,7 секунди, а максимальна швидкість становить 240 км/год.

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Батарея та трекове оснащення

ID. Polo GTI Clubsport Concept оснащений батареєю ємністю 52 кВт·год, як і серійна версія моделі. Водночас її налаштували на віддачу до 290 кВт і тривалішу роботу під високим навантаженням. Потужність заряджання постійним струмом сягає 105 кВт: поповнення заряду з 10% до 80% займає 24 хвилини.

Концепт на 100 мм ширший за серійний ID. Polo GTI та на 30 мм нижчий за стандартний ID. Polo. Адаптивну підвіску переналаштували для треку. Автомобіль має розширені колісні арки, функціональні повітроводи, велике заднє антикрило, спортивні крісла Recaro та п’ятиточкові ремені безпеки. Задні сидіння й багажний відсік замінила червона дуга безпеки, а центральний екран призначений лише для налаштувань руху.

Volkswagen поки не планує серійне виробництво концепту, однак не відкинув можливості перетворити унікальний автомобіль на нову серійну модифікацію. Перший публічний показ ID. Polo GTI Clubsport Concept відбудеться на Essen Motor Show у німецькому Ессені, який триватиме з 27 листопада до 6 грудня.

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