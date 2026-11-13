Volkswagen показав прототип T-Roc R із чотирма вихлопними трубами — Motor1

Volkswagen оприлюднив тизерні знімки закамуфльованого прототипу нового T-Roc R — спортивної версії компактного кросовера. На фото видно перероблений задній бампер, чотири вихлопні патрубки та колеса, які виглядають більшими й ширшими, ніж у стандартного T-Roc. Про це повідомляє Motor1.

Помітні зміни в дизайні

Прототип отримав агресивніший обвіс кузова з виразнішими лініями порівняно з попереднім T-Roc R. У нижній частині заднього бампера розміщено дві окремі пари вихлопних патрубків. За даними видання, на тестовому автомобілі також помітили 19-дюймові колеса.

Новий Volkswagen T-Roc уже з’явився в європейських автосалонах наприкінці 2025 року. Модель побудована на платформі MQB evo, яку також використовує оновлений Golf. Саме спільна архітектура дає підстави очікувати появу продуктивної версії R.

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Можливий двигун від Golf R

Volkswagen поки не оприлюднив технічних характеристик T-Roc R, вартості чи планів продажу на окремих ринках. Водночас профільні видання припускають, що кросовер може отримати силову установку від актуального Golf R: 2,0-літровий турбований чотирициліндровий двигун, повний привід і потужність близько 328 к. с. із крутним моментом 310 фунт-футів.

Якщо цей варіант підтвердиться, новий T-Roc R буде потужнішим за попередника, який мав приблизно 296 к. с. і 295 фунт-футів крутного моменту. Також обговорюється можливе застосування 48-вольтової м’якогібридної системи, однак Volkswagen цього не підтверджував.

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