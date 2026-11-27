Volkswagen представив на мотор-шоу в Ессені, Німеччина, спеціальну версію Golf GTI 1976 із шестиступеневою механічною коробкою передач. Компанія випустить 1976 таких автомобілів — це число відсилає до 1976 року, коли у продажу з’явився Golf GTI першого покоління. Поставки моделі європейським покупцям заплановані на перший квартал 2027 року, повідомляє Motor1.

Механічна коробка лише для спецверсії

Golf GTI 1976 стане єдиним автомобілем GTI поточної лінійки з механічною трансмісією. Після оновлення Golf GTI у 2024 році Volkswagen пропонував модель лише з автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням. Ювілейну версію випускатимуть виключно з механічною коробкою передач.

Автомобіль має потужність 321 к. с. і крутний момент 380 Нм. Це відповідає показникам Golf GTI Edition 50 та на 25 к. с. більше, ніж у стандартного Golf GTI Clubsport. У салоні встановили важіль механічної коробки з руків’ям у формі м’ячика для гольфу — деталлю, яка була в оригінальному Golf GTI.

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Оздоблення та технічне оснащення

Кожен екземпляр отримає пронумеровану табличку з написом ONE OF 1976. Спецверсію також вирізняють червона смуга на передньому сплітері, позначення GTI 1976, затемнені емблеми Volkswagen і задні бокові вікна, а також 19-дюймові колеса Queenstown. Для моделі запропонують три кольори кузова: Pure White, Grenadilla Black Metallic і Tornado Red.

Стандартне оснащення передбачає адаптивне керування шасі DCC, електронно кероване блокування переднього диференціала, прогресивне рульове керування та режим руху Special, налаштований для траси Нюрбургринг-Нордшляйфе. За доплату можна замовити пакет GTI Performance Package з легшою вихлопною системою R із титановими насадками, кованими 19-дюймовими колесами Warmenau та доопрацьованою підвіскою. Вартість Golf GTI 1976 Volkswagen поки не оголосив.

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