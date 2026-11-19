У Німеччині Volkswagen відкрив попередні замовлення на новий кросовер T-Roc R потужністю 329 к.с. Це найпотужніший SUV марки, який нині продають у Європі. T-Roc R другого покоління став першою моделлю лінійки R із 48-вольтовою м’якогібридною системою. Стартова ціна моделі в Німеччині становить 59 995 євро, повідомляє Motor1.

Електричний компресор і турбіна

T-Roc R отримав оновлений 2,0-літровий турбодвигун EA888 у версії evo5. Він розвиває 329 к.с. та 420 Нм крутного моменту, а максимальний момент доступний із 1900 обертів за хвилину.

Силова установка поєднує електричний компресор і турбокомпресор зі змінною геометрією. Електрокомпресор забезпечує наддув на низьких обертах, доки турбіна, що працює від вихлопних газів, не почне працювати ефективніше. До 48-вольтової системи також входить ремінний стартер-генератор, який рекуперує енергію під час гальмування та уповільнення. Відновлена електроенергія може живити компресор і давати змогу двигуну тимчасово вимикатися під час руху накатом.

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Повний привід і режими для треку

Потужність передається на всі колеса через семиступеневу роботизовану коробку передач DSG із двома зчепленнями. Повнопривідна система 4MOTION має розподільник крутного моменту R-Performance, який може окремо розподіляти тягу між задніми колесами.

До 100 км/год кросовер розганяється за п’ять секунд, а його максимальну швидкість електронно обмежили на позначці 250 км/год. До стандартного оснащення входять адаптивна підвіска DCC, прогресивне кермове керування та 18-дюймова гальмівна система.

Для моделі передбачені режими Race, Special для Нюрбургринга та Drift. У режимі Drift система може спрямовувати більше потужності на зовнішнє заднє колесо, допомагаючи автомобілю ковзати в поворотах на закритих трасах. Кросовер також має 19-дюймові колеса у стандартній комплектації, чотири вихлопні патрубки та сині гальмівні супорти. Опційно доступні 20-дюймові ковані диски й титановий вихлоп Akrapovič.

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