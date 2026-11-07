Volkswagen розглядає CEA для до 75% ключових моделей у Європі — Autocar

На заході в Китаї Volkswagen Group заявила, що розглядає можливість використання розробленої в країні електронно-електричної архітектури CEA у більшості майбутніх ключових моделей для Європи. Як повідомляє Autocar, технологія потенційно може з’явитися у до 75% таких моделей брендів Volkswagen, Cupra та Skoda на європейському ринку.

Архітектура CEA

CEA розроблена у партнерстві з китайським виробником електромобілів Xpeng. Її описують як зональну електронно-електричну архітектуру з високопродуктивними центральними обчислювальними системами. Вона має забезпечувати програмні інновації для автомобілів із різними типами силових установок — від машин із двигунами внутрішнього згоряння до гібридів та електромобілів.

Нині Volkswagen використовує CEA на китайському ринку. Для Західної півкулі концерн паралельно розробляє окрему електронно-електричну архітектуру RVT разом з американським виробником електромобілів Rivian. Її дебют очікують на серійній версії електричного Volkswagen ID Every1 — наступника компактного Volkswagen Up. Презентацію моделі попередньо планують провести на Мюнхенському автосалоні 2027 року.

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Вимоги європейського ринку

Член правління Volkswagen Group і генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шефер заявив, що компанія шукає найекономніший спосіб адаптувати архітектуру для масового сегмента та перевіряє, чи є CEA правильним рішенням для Європи. За його словами, приведення програмних архітектур автомобілів у відповідність до європейських правил і норм може або підвищити вартість автомобілів у Китаї, або вимагати створення окремої версії.

Шефер наголосив, що остаточного рішення ще не ухвалено, однак висловився на користь використання CEA в Європі. Потенційна зміна стратегії відбувається на тлі тиску на найбільшого автовиробника Європи щодо скорочення витрат на розробку електромобілів та конкуренції з китайськими компаніями.

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