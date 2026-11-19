Німецький автоконцерн Volkswagen оприлюднив пропозиції до майбутніх тарифних переговорів, які передбачають відсутність підвищення зарплат у 2027 і 2028 роках, скасування частини спеціальних виплат та гнучкіші правила робочого часу. Про це повідомляє Der Spiegel.

Зміни для 35-годинного тижня

Нині тарифна норма робочого часу у Volkswagen становить 35 годин на тиждень. Компанія хоче надалі коригувати її залежно від виробничого завантаження. Якщо тривалість роботи зростатиме, доплата не передбачена; у разі скорочення годин оплата має зменшуватися пропорційно. Конкретної кількості робочих годин у концерні не назвали.

Також Volkswagen пропонує скасувати спеціальні виплати, зокрема тарифну додаткову винагороду та тарифну надбавку. Співкерівниця переговорів від компанії Керстін Шольц заявила, що концерн не ставить чинні правила під сумнів легковажно, однак умови істотно погіршилися. За її словами, Volkswagen має швидше змінювати структуру бізнесу й адаптувати витрати.

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Позиція профспілки та скорочення

Переговори щодо внутрішнього тарифного договору мають розпочатися наступного вівторка в Емдені. Профспілка IG Metall вимагає підвищення зарплат на 5%, тоді як Volkswagen планує обговорювати скорочення ще 12 тисяч робочих місць до 2030 року та зниження витрат.

Наприкінці вересня концерн розірвав більшість тарифних договорів. Через це під питанням опинилися 35-годинний робочий тиждень, надбавки та спеціальні виплати. IG Metall назвала пропозиції компанії «каталогом жахів». Голова виробничої ради Volkswagen Даніела Кавалло пригрозила страйком із січня.

Volkswagen перебуває під тиском через американські мита на автомобілі, проблеми дочірніх компаній Audi та Porsche, а також складну ситуацію на китайському ринку. За річного виторгу понад 300 млрд євро концерн очікує цього року рентабельність не вище 1%.

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