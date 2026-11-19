Volkswagen планує відкрити у Великій Британії замовлення на електричний кемпер ID. Buzz Beach наприкінці листопада. Модифікацію електричного мінівена створили для кемпінгу, тривалих поїздок і ночівлі в автомобілі. Вона буде доступна у п’ятимісній, шестимісній та семимісній конфігураціях, повідомляє Electrek.

Спальне місце та клімат-контроль

ID. Buzz Beach отримав знімну основу для ліжка та складний матрац, на якому, за даними Volkswagen, можуть комфортно спати двоє людей. Матрац має розміри 2,0 на 1,2 метра. У п’ятимісній версії каркас ліжка складається в багажному відділенні, а у шестимісному та семимісному варіантах його зберігають вертикально за третім рядом сидінь.

Для ночівлі Volkswagen додав режим Overnight. Він використовує заряд тягової батареї для безперервної автономної роботи клімат-контролю протягом до 48 годин. Режим можна ввімкнути через центральний сенсорний екран. Також у салоні є затемнювальні шторки та вентиляційні решітки на передніх бокових вікнах.

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Живлення для кемпінгу

Кемпер підтримує функцію vehicle-to-load, яка дає змогу живити зовнішні електроприлади від батареї автомобіля. Стандартно передбачений адаптер для розетки на 230 В: він може використовуватися для живлення електровелосипеда, заряджання смартфона або роботи кемпінгового обладнання. Окремо буде доступний кемпінговий роз’єм.

У салоні також передбачено прихований складаний комплект зі столом і стільцями, який можна зберігати без втрати внутрішнього простору. Вартість ID. Buzz Beach у Британії стартуватиме від 53 955 фунтів стерлінгів без ПДВ. З урахуванням ПДВ і витрат OTR початкова ціна становитиме 65 837 фунтів стерлінгів.

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