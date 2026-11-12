Volkswagen заробив 12 євро на проданому авто за оцінкою CAM — Der Spiegel

Концерн Volkswagen заробив у середньому 12 євро на кожному проданому автомобілі, згідно з дослідженням Center of Automotive Management (CAM), повідомляє Der Spiegel. У CAM пов’язують цей показник насамперед зі спеціальними витратами, що сягнули 8,7 млрд євро.

Скоригована маржа становила 3,8%

У CAM зазначили, що майже нульова маржа створює надто негативне уявлення про поточний бізнес Volkswagen, оскільки на результат істотно вплинули додаткові навантаження. Водночас скоригована маржа концерну становила 3,8%.

Автори дослідження вважають, що цей рівень свідчить про потребу Volkswagen надалі поліпшувати структуру витрат і прибутковість, аби зберегти конкурентоспроможність у довгостроковій перспективі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Прибутки автовиробників скорочуються

За дев’ять місяців середня рентабельність автовиробників становила 3,6%, тоді як роком раніше була на рівні 4%. Дві третини компаній отримали менший прибуток, ніж торік.

Директор CAM Штефан Братцель заявив, що падіння прибутку майже вшестеро швидше за скорочення виручки є тривожним сигналом для автомобільної промисловості. За його словами, трансформацію галузі слід більше орієнтувати на прибуткові інновації та ефективніші структури.

У середньому автовиробники заробили 1363 євро з одного проданого автомобіля проти 1409 євро роком раніше. Mercedes збільшив цей показник на 31% — до 4198 євро, тоді як BMW отримував 3059 євро на авто, приблизно на третину менше, ніж торік. Прибуток Stellantis становив 250 євро на автомобіль, а Geely, SAIC і Great Wall — близько 700 євро.

Читай нас у