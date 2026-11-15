Вонг запропонував розширити групу щодо пожеж на всі країни АСЕАН — Channel NewsAsia

Прем’єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг на саміті АСЕАН у Манілі, Філіппіни, запропонував розширити спільну сінгапурсько-індонезійську робочу групу, що розслідує діяльність компаній, пов’язаних із пожежами та смогом, на всі держави об’єднання. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Вонг виступив 15 листопада під час сесії 49-го саміту АСЕАН у столиці Філіппін. Робочу групу Сінгапур та Індонезія оголосили в жовтні. Її метою є поліпшення координації та обміну інформацією, щоб притягати до відповідальності тих, хто причетний до пожеж.

Обмін доказами між країнами

За словами сінгапурського прем’єра, цей механізм не має залишатися двостороннім. Він запропонував створити платформу для всіх держав АСЕАН, де країни могли б оперативніше обмінюватися інформацією та доказами щодо відповідальних компаній.

Вонг наголосив, що пожежі можуть виникати в будь-якій державі АСЕАН, а компанії мають усвідомлювати неприйнятність розчищення лісів шляхом підпалів. Він зазначив, що в АСЕАН уже діють відповідні механізми, зокрема Координаційний центр з питань транскордонного забруднення димом, який, на його думку, слід посилити. Країнам регіону потрібно не лише гасити пожежі, а й запобігати їх повторенню.

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Прем’єр Сінгапуру відзначив дії президента Індонезії Прабово Субіанто щодо встановлення причин пожеж і притягнення компаній-порушниць до відповідальності. За словами Вонга, Сінгапур також перевіряє зареєстровані в країні компанії, які можуть бути відповідальними за пожежі або пов’язаними з підприємствами, що не дотримуються належних практик розчищення лісів. Раніше цього місяця Сінгапур вніс зміни до закону про транскордонне забруднення димом, щоб посилити заходи проти таких компаній.

Таїланд, Камбоджа і М’янма

На саміті Вонг також закликав Таїланд і Камбоджу до стриманості на тлі прикордонної напруженості. Він закликав сторони не допустити ескалації та розв’язувати розбіжності через діалог, зокрема за допомогою наявних двосторонніх механізмів. Сінгапур наступного року головуватиме в Групі спостерігачів АСЕАН і, за словами прем’єра, підтримуватиме цей процес.

Щодо М’янми Вонг заявив, що для відновлення повноцінної політичної участі в АСЕАН країна має продемонструвати конкретний прогрес у виконанні П’ятиточкового консенсусу. Серед необхідних кроків він назвав гуманітарну допомогу, діалог із зацікавленими сторонами та припинення насильства.

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