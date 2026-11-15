ВООЗ: 7 із 10 дітей до п’яти років з Еболою померли в ДР Конго — Anadolu Agency

У Демократичній Республіці Конго семеро з десяти дітей віком до п’яти років із підтвердженою Еболою померли під час нинішнього спалаху захворювання. Як повідомляє Anadolu Agency, про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я.

Діти становлять значну частку хворих і померлих

Від початку спалаху в травні офіційно зареєстрували понад 11 тисяч випадків Еболи та 5 400 смертей. На дітей припадає понад чверть підтверджених випадків інфекції та третина смертей, повідомили у ВООЗ.

Спалах охопив вісім провінцій країни: Верхнє Уеле, Ітурі, Північне Ківу, Південне Ківу, Нижнє Уеле, Чопо, Південне Убангі та Північне Убангі.

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Щотижня фіксують сотні нових випадків

ВООЗ зазначила, що спалах продовжує поширюватися, зокрема через конфлікт, переміщення населення та гуманітарні потреби. Хоча в початкових епіцентрах передачу інфекції вдалося сповільнити, щотижня реєструють від 400 до 500 нових випадків.

Дві третини підтверджених смертей сталися в громадах, що, за оцінкою ВООЗ, свідчить про надто пізнє виявлення інфекцій. Проти штаму вірусу Бундібугьйо, про спалах якого в Конго оголосили в середині травня, наразі немає схваленої вакцини.

Ризик поширення за межі країни

Нинішній спалах також зачепив Уганду, Кенію та Нігерію. ВООЗ заявила, що нещодавні завезені випадки в Кенії та Нігерії вказують на подальший ризик поширення інфекції через державні кордони.

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