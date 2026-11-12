ВООЗ: конфлікт заважає стримувати Еболу в ДР Конго — Health Policy Watch

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що збройний конфлікт є однією з головних перешкод для стримування спалаху Еболи Bundibugyo в Демократичній Республіці Конго. Від часу оголошення про спалах 15 травня в країні підтвердили 11 114 випадків хвороби та 5 433 смерті, а рівень летальності становить 48%.

Як повідомляє Health Policy Watch, минулого тижня після нападу повстанців на місто Кантін-Алоя у провінції Північне Ківу втекли троє пацієнтів з Еболою та 1 000 контактних осіб. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус назвав атаку серйозним ударом по протиепідемічних заходах.

Під час атаки загинули 66 людей, серед них троє медичних працівників, а три медичні заклади спалили. Посадовці поклали відповідальність за напад на угруповання «Союзні демократичні сили» (ADF). Тим часом Фронт за реформування нації (FRN), раніше відомий як M23, розпочав новий наступ у провінції Південне Ківу, що спричинило подальше переміщення населення.

Ризики через переміщення людей

Керівниця напряму надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ в Африці Розелін Белізер закликала до негайного припинення бойових дій. Вона наголосила, що медики та гуманітарні працівники мають безпечно діставатися постраждалих громад, а пацієнти — звертатися по допомогу без страху.

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За її словами, насильство спричиняє переміщення людей і збільшує ризик подальшого поширення Еболи, зокрема вздовж великих транспортних маршрутів, таких як річка Конго. Міжнародна організація з міграції повідомила, що під час перевірок на неофіційних маршрутах пересування, які не контролює влада, виявила 71 людину з Еболою.

Проблеми з наглядом і фінансуванням

У провінції Чопо фахівці МОМ визначили 19 важливих річкових локацій, де можуть знадобитися додаткові пункти епіднагляду. Організація також повідомила про нестачу майже 60 млн доларів для комплексної відповіді на спалах, зокрема для медичного скринінгу та підтримки в місцях переміщення людей і на неофіційних транзитних маршрутах.

Організація «Лікарі без кордонів» попередила, що спалах вийшов з-під контролю, а система епідеміологічного нагляду працює з серйозними збоями. За її даними, протягом останнього місяця майже дві третини повідомлених смертей, пов’язаних з Еболою, сталися у громадах, а не в лікувальних центрах. Помічник генерального директора ВООЗ Чікве Іхеквеазу також повідомив, що близько 60% смертей фіксують у громадах, зокрема у приватних і традиційних медичних закладах.

Президент «Лікарів без кордонів» Джавід Абдельмонеїм зазначив, що в провінції Ітурі, епіцентрі спалаху, лише 9% пацієнтів з Еболою, яких лікувала організація, були визначені системою нагляду як контактні особи.

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