Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала перші спеціальні настанови щодо застосування інсуліну для дорослих із цукровим діабетом 1 типу. Документ охоплює різні умови надання медичної допомоги, зокрема гуманітарні та надзвичайні ситуації, де перебої з постачанням і проблеми зі зберіганням інсуліну можуть поставити лікування під загрозу. Про це повідомляє Health Policy Watch.

У ВООЗ наголосили, що люди з діабетом 1 типу потребують щоденного довічного введення інсуліну. У країнах із низьким і середнім рівнем доходу доступ до препарату, засобів контролю глюкози та підготовлених медпрацівників часто обмежений, зокрема через високі витрати пацієнтів і слабкість системи охорони здоров’я.

Основна рекомендація

Із 14 рекомендацій ВООЗ одну визначила як сильну: дорослим із діабетом 1 типу слід застосовувати інтенсивну інсулінотерапію. Така схема зазвичай передбачає три або більше ін’єкцій на день — базальний інсулін для підтримання рівня глюкози та болюсні дози під час прийомів їжі. Дозування рекомендують коригувати відповідно до показників глюкози, споживання вуглеводів і фізичної активності.

Організація також радить регулярно контролювати рівень глюкози. Для цього можуть застосовувати аналіз на глікований гемоглобін HbA1c, вимірювання крові з пальця або системи безперервного моніторингу з датчиком на шкірі. Якщо аналіз крові недоступний, допускається визначення глюкози в сечі. Для більшості дорослих цільовим показником HbA1c названо рівень не вище 7%, а перевіряти його пропонують з інтервалом до трьох місяців.

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Лікування під час криз

Окрему увагу в настановах приділено гуманітарним кризам, коли конфлікти, переміщення людей або руйнування медичної інфраструктури порушують доступ до інсуліну й медичної допомоги. ВООЗ радить за можливості застосовувати інтенсивну терапію і в таких умовах, однак визнає, що через перебої з постачанням це не завжди реально. Медики мають готувати плани тимчасового переходу пацієнтів на простіші схеми інсулінотерапії.

ВООЗ зазначає, що інсулін людини може бути пріоритетним у місцях, де він доступніший за ціною, хоча можливе застосування і аналогів інсуліну. Організація також умовно рекомендує розглядати шприц-ручки замість звичайних шприців, водночас визнаючи, що доказова база для цього має дуже низьку визначеність, а шприци лишаються ефективним варіантом за відсутності ручок.

За оцінкою ВООЗ, у 2025 році у світі з діабетом 1 типу жили близько 9,5 млн людей, а понад 500 тис. нових випадків було діагностовано протягом року. До половини людей із цим захворюванням отримують діагноз уже в дорослому віці.

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