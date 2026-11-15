ВООЗ попередила про сплеск респіраторних інфекцій у Газі — The Japan Times

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила про зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції в секторі Гази, на палестинській території, після сильних дощів, які затопили десятки тисяч наметів для переміщених палестинців. Кількість таких випадків на 33 тисячі перевищує показник за аналогічний період минулого року, заявила представниця ВООЗ на окупованій палестинській території Райнхільда ван де Вердт.

Як повідомляє The Japan Times, респіраторні інфекції становлять 11% усіх звернень по медичну допомогу в Газі. ВООЗ очікує подальшого погіршення ситуації через холод, підтоплення, переповнені укриття та погану вентиляцію.

Ризики через підтоплення і скупченість

За даними ВООЗ, майже мільйон переміщених людей у секторі Гази проживають у районах, схильних до підтоплень. Близько 400 тисяч із них перебувають у місцях із надзвичайно високим ризиком. Затоплення підвищує ризик забруднення води, а застійна вода створює умови для розмноження комарів та інших шкідників.

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Вогкість також сприяє появі цвілі й бактерій, які є важливими чинниками респіраторних інфекцій, особливо серед малих дітей. ВООЗ пов’язує поширення інфекцій також із поганими умовами проживання та значною скупченістю людей. За словами ван де Вердт, населення Гази змушене розміщуватися на дедалі меншій території.

Проблема з лабораторними матеріалами

Організація зазначила, що більшість медикаментів надходить до Гази, однак виникають труднощі з доставленням лабораторних матеріалів, необхідних для діагностики пацієнтів. ВООЗ закликала допустити лабораторне обладнання до сектора, щоб запобігти спалахам хвороб і погіршенню ситуації у сфері громадського здоров’я.

Ізраїльська військова структура COGAT заявила, що від початку зимового плану до Гази надійшло понад 93 тисячі наметів і понад 8 600 вантажівок із брезентом, ковдрами та зимовим одягом. Вона також повідомила, що Ізраїль не відхилив жодного запиту міжнародних гуманітарних організацій на ввезення ліків.

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