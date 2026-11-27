Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що кількість смертей від кору у світі з 2000 року скоротилася на 91% — із 770 тисяч до 72 тисяч у 2025 році. Зниженню смертності сприяли інвестиції у вакцинацію, епіднагляд і реагування на спалахи, повідомляє Health Policy Watch.

За словами директорки ВООЗ з імунізації, вакцин та біологічних препаратів Кейт О’Браєн, вакцина проти кору з 2000 року врятувала близько 60 мільйонів життів. Водночас у 2025 році кір, за оцінками, інфікував майже 10 мільйонів людей, причому майже половину випадків зафіксували в регіоні Південно-Східної Азії. Це на 74% менше, ніж 38 мільйонів випадків у 2000 році, однак регіональні показники суттєво відрізняються.

Проблеми з охопленням щепленнями

У 2025 році першу дозу вакцини проти кору отримали 84% дітей у світі, другу — 77%. Понад 29 мільйонів дітей залишилися невакцинованими або отримали недостатню кількість доз. Дві дози вакцини, за даними ВООЗ, на 97% ефективні для запобігання захворюванню.

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У країнах із низьким рівнем доходу охоплення першою дозою становило 69%, а другою — 57%. Для країн із високим рівнем доходу ці показники сягнули відповідно 93% і 91%. Діти, які живуть у зонах конфліктів і криз, значно рідше отримують щеплення та непропорційно часто потерпають від спалахів кору.

Країни втрачають статус елімінації

Сполучені Штати, Болівія та Мексика втратили статус елімінації кору після тривалих спалахів у невакцинованих громадах. У Європейському регіоні, де першу дозу вакцини отримали 92% дітей, зниження рівня вакцинації також зафіксували в окремих країнах. Раніше цього року статус елімінації втратили Велика Британія, Вірменія, Австрія, Азербайджан, Іспанія та Узбекистан.

ВООЗ зазначає, що пандемія COVID-19 порушила планову вакцинацію, а деякі країни ще не відновили допандемічні показники. Серед перешкод для щеплень організація назвала доступність і вартість послуг, довіру до вакцинації, дезінформацію, політизацію та якість медичних послуг. Кір може спричиняти пневмонію, глухоту, сліпоту та інфекційне ураження мозку.

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