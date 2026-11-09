ВООЗ пропонує регулювати продукти з барвниками — Channel NewsAsia

Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила проєкт рекомендацій, у якому пропонує урядам розглянути регулювання продуктів із доданими барвниками, ароматизаторами чи підсолоджувачами, призначеними зробити їх привабливішими для споживачів. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Маркування та податки

Проєкт моделі профілювання харчових продуктів має допомогти країнам визначати, які продукти варто споживати помірно в межах здорового раціону. Залежно від національних пріоритетів такі товари можуть підпадати під заходи на кшталт попереджувального маркування або оподаткування.

ВООЗ уперше включила до таких рекомендацій не лише поживний склад продуктів, а й окремі особливості їхньої рецептури. Раніше рекомендації організації були зосереджені на вмісті поживних речовин, зокрема жирів і солі. За даними ВООЗ, нездорове харчування пов’язують приблизно з 11 мільйонами смертей щороку.

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Реакція виробників

Запропонована модель також стосується дискусії щодо ультраоброблених продуктів — їжі та напоїв, виготовлених із застосуванням технологічних процесів, добавок та промислових інгредієнтів, які часто містять мало цільних продуктів. Серед прикладів у матеріалі названо газовані напої та локшину швидкого приготування.

Міжнародний альянс харчових продуктів і напоїв, який представляє великі транснаціональні компанії, висловив занепокоєння, що новий підхід відвертає увагу від поживної якості та може охопити більше товарів для потенційного регулювання. У галузі також побоюються витрат на зміну рецептур, суворіших вимог до маркування, судових позовів у США та вищих податків для виробників перероблених продуктів.

ВООЗ повідомила, що консультації щодо проєкту триватимуть до 27 листопада.

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