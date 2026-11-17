У Демократичній Республіці Конго наступного тижня можуть розпочати другу фазу клінічних випробувань двох експериментальних вакцин, розроблених проти вірусу Ебола Бундібуґйо. За даними Anadolu Agency, обидва вакцинні кандидати минулого тижня схвалили для переходу до другого етапу рандомізованого контрольованого дослідження Tumani.

Випробування у Бунії

Представниця ВООЗ Мег Догерті повідомила, що тестування планують розпочати 26 або 27 листопада в Бунії. Першу вакцину ChAdOx1 розробили Оксфордський університет і Serum Institute of India, другу — компанія Moderna.

Під час другої фази науковці оцінюватимуть безпечність вакцин та їхню імуногенність, тобто здатність викликати імунну відповідь. Кандидати, які відповідатимуть необхідним критеріям, перейдуть до третьої фази, де дослідники оцінюватимуть їхню ефективність у порівнянні із засобом порівняння.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Розширення дослідження

Дослідження Tumani стартувало 23 жовтня та передбачає можливість додавати нові вакцинні кандидати в міру їхньої появи. До нього вже залучили понад 140 учасників. За словами представниці ВООЗ, надалі у випробуваннях можуть взяти участь тисячі людей завдяки розширенню кількості майданчиків і роботі мобільних команд.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус заявив, що спалах перевищив 11 300 випадків, а кількість смертей сягнула 5 500. За його словами, щотижня фіксують від 400 до 500 нових інфекцій. Він також зазначив, що стримуванню епідемії заважають нестабільна безпекова ситуація, напади на медичних працівників і затримки у виявленні інфекцій.

Читай нас у