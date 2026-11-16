У Женеві Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про випуск двох нових інструментів, покликаних допомогти країнам посилити діагностику антимікробної резистентності. ВООЗ також попередила, що темпи прогресу у профілактиці інфекцій, діагностиці та належному застосуванні антибіотиків залишаються недостатніми для досягнення глобальних цілей до 2030 року, повідомляє The Japan Times.

Недостатня діагностика

За даними ВООЗ, лише 36% країн мають національну референс-лабораторію, здатну перевіряти стійкість усіх бактерій і грибів, які відстежує організація. Це значно менше за цільовий показник у 80%, встановлений на 2030 рік.

Керівниця напряму нагляду за антимікробною резистентністю у ВООЗ Сільвія Бертаньйоло наголосила, що без аналізів лікарі змушені лікувати пацієнтів, не знаючи точної причини інфекції та того, який антибіотик буде ефективним. У 2023 році кожна шоста лабораторно підтверджена бактеріальна інфекція, про яку повідомили ВООЗ, була стійкою до антибіотиків, призначених для її лікування.

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Плани та нові інструменти

Дослідження ВООЗ у 183 країнах показало, що майже дев’ять із десяти держав уже мають національний план протидії антимікробній резистентності. У 2017 році такі плани мали приблизно чотири з десяти країн. Водночас лише 42 держави повідомили, що їхні плани профінансовані, реалізуються та контролюються.

Перший новий інструмент ВООЗ визначає, які діагностичні тести мають бути доступними на кожному рівні системи охорони здоров’я — від центрів первинної допомоги до спеціалізованих лікарень. Другий містить 73 лабораторні процедури: від забору зразків до ідентифікації збудників та визначення їхньої чутливості до антибіотиків.

ВООЗ зазначає, що у 2021 році антимікробна резистентність безпосередньо спричинила понад 1 млн смертей, а також була пов’язана приблизно з 4,7 млн смертей. За оцінкою організації, до 2050 року вона може спричинити близько 39 млн смертей. Основними заходами протидії ВООЗ називає профілактику інфекцій, вакцинацію, доступ до води й санітарії та раціональне використання протимікробних препаратів.

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