Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про перше від початку обліку у 1950 році зниження очікуваної тривалості життя на Кубі. За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, у 2020–2025 роках показник зменшився з 78,8 до 74,4 року. Про це він заявив у Гавані, повідомляє Tagesschau.

Критичний стан системи охорони здоров’я

Гебреєсус назвав стан кубинської системи охорони здоров’я критичним на тлі тяжкої економічної кризи в країні. За його даними, дитяча смертність за цей самий період більш ніж подвоїлася: з чотирьох до 9,9 випадку на тисячу живонароджених.

Очільник ВООЗ зазначив, що ці показники стосуються періоду до запровадження на початку року нафтової блокади США, яка ще більше посилила економічну кризу Куби. За словами Гебреєсуса, від початку блокади виживаність дітей з онкологічними захворюваннями знизилася з 85% до 65%.

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Заклик скасувати обмеження та допомога ВООЗ

Тедрос Аданом Гебреєсус закликав негайно скасувати обмеження США на постачання палива Кубі. Він заявив, що посилені паливні обмеження та санкції безпосередньо шкодять населенню країни, насамперед найбільш уразливим людям.

Очільник ВООЗ оголосив про допомогу в розмірі двох мільйонів доларів на дитячі вакцинаційні кампанії та закупівлю необхідного медичного обладнання. Кубинська влада пов’язує із санкціями щоденні відключення електроенергії тривалістю 20 годин і більше, а також дефіцит медикаментів та хірургічних матеріалів. У Вашингтоні заявляють, що метою енергетичної блокади є досягнення політичних змін на острові, водночас експорт продовольства й ліків не підпадає під санкції.

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