Воротар «Арсеналу» Давід Рая не зіграє у вівторок у матчі Ліги чемпіонів проти дортмундської «Боруссії» через травму лівого плеча. Головний тренер лондонського клубу Мікель Артета заявив, що ушкодження не виглядає серйозним, повідомляє BBC Sport.

Травма у матчі з Ньюкаслом

Рая травмувався на 70-й хвилині матчу «Арсеналу» з «Ньюкаслом», який завершився з рахунком 2:2. Голкіпер пошкодив ліве плече, коли ловив навіс і зіткнувся з нападником «Ньюкасла» Вільямом Осулою. Після епізоду йому допомогли залишити поле.

Артета зазначив, що сильний біль, який відчував воротар одразу після зіткнення, викликав у команди занепокоєння. За словами тренера, сам епізод спочатку не виглядав серйозним, однак стан Рая змусив припустити гірший варіант травми.

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Перші результати обстежень

За словами Артети, перші обстеження дали обнадійливі результати, але у вівторок клуб мав провести додаткові тести. Тренер сказав, що за результатами первинних перевірок Рая не потребує операції. Саме можливе хірургічне втручання було головним побоюванням, оскільки воно могло б вивести футболіста з гри на кілька місяців.

Артета також згадав інших воротарів команди — Кепу Аррісабалагу та Іллана Мельє — і наголосив, що вони мають бути готовими до матчів. Рая є основним голкіпером «Арсеналу» та протягом останніх трьох сезонів здобував нагороду «Золота рукавичка» Прем’єр-ліги.

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