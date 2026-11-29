У Німеччині воротар мюнхенської «Баварії» Мануель Нойєр заявив, що очікує завершити кар’єру наприкінці поточного сезону. 40-річний футболіст сказав про це в неділю на зустрічі з уболівальниками, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на німецькі медіа.

Плани на літо

За даними Sky Sports Germany, Нойєр припускає, що влітку не продовжить виступи, і прагне насолодитися часом, який залишився.

Контракт Нойєра з «Баварією» чинний до червня 2027 року. Він виступає за мюнхенський клуб із 2011 року та за цей час здобув 13 титулів чемпіона Німеччини і двічі вигравав Лігу чемпіонів.

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Травма та можливий наступник

Цього сезону Нойєр мав проблеми з травмами: у листопаді він зазнав часткового розриву сухожилля. Його форма також опинилася під пильною увагою. Раніше німецькі медіа повідомляли, що «Баварія» готує Йонаса Урбіга до ролі основного воротаря наступного сезону та шукає досвідченого резервного голкіпера.

Виступи за збірну

Нойєр уперше завершив виступи за збірну Німеччини у серпні 2024 року. Він допоміг команді виграти чемпіонат світу 2014 року в Бразилії та отримав нагороду «Золота рукавиця» як найкращий воротар турніру. Згодом футболіст повернувся до збірної для участі в цьогорічному чемпіонаті світу, який став для нього п’ятим поспіль фінальним турніром. Після 128 матчів за Німеччину він заявив, що знову завершить міжнародну кар’єру після турніру.

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