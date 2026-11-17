Воротар збірної Аргентини Еміліано Мартінес вийде на поле у товариському матчі проти Коста-Рики в Кордові, Аргентина, після відновлення від перелому щелепи. Про це заявив головний тренер аргентинської команди Ліонель Скалані, повідомляє Channel NewsAsia.

Повернення після операції

Мартінес зазнав травми внаслідок зіткнення із захисником «Евертона» Джаррадом Брантвейтом під час перемоги «Челсі» з рахунком 2:0 минулого місяця. Після цього воротар переніс операцію.

Раніше цього місяця він повернувся до тренувань із «Челсі» та отримав виклик до збірної Аргентини, хоча після матчу з «Евертоном» за клуб не грав.

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Рішення тренера

34-річний Мартінес не брав участі у матчі Аргентини проти Уругваю, який завершився поразкою аргентинців із рахунком 1:2 у п’ятницю. Скалані сказав, що голкіпер, можливо, вже міг зіграти в попередній зустрічі, однак це було б ризиком.

Тренер зазначив, що команда довіряє іншим воротарям — Херонімо Рульї, Хуану Муссо та Сантьяго Бельтрану. Тому Скалані вирішив дати Мартінесу ще три дні на відновлення. У матчі проти Коста-Рики голкіпер, за словами наставника, займе місце у воротах.

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