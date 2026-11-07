Воротар Нойєр травмувався у рекордному матчі Баварії — The Guardian

Мюнхенська «Баварія» перемогла «Майнц» із рахунком 2:1 у матчі Бундесліги, однак голкіпер Мануель Нойєр не дограв зустріч через рецидив травми стопи. Як повідомляє The Guardian, воротаря замінили ще до перерви, на поле вийшов Йонас Урбіг.

Рекорд і травма Нойєра

Нойєр став найстаршим гравцем «Баварії»: на момент матчу йому було 40 років і 225 днів. Він перевершив попередній рекорд Бернда Дреєра, але знову відчув проблеми зі стопою, через які вже пропускав чотири матчі.

За рахунку 1:0 Нойєр невдало зіграв на виході під час подачі. Лі Чже Сон із «Майнца» відправив м’яч у ворота, однак взяття воріт скасували через офсайд.

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Минулого місяця помилка Нойєра в матчі з «Аугсбургом» призвела до найшвидшого гола в історії Бундесліги: Робін Фелльгауер забив на восьмій секунді. За даними Sofascore на основі статистики Opta, це була п’ята помилка голкіпера, що призвела до гола, у його попередніх 17 матчах ліги.

Баварія зберегла лідерство

Гаррі Кейн у матчі з «Майнцом» не забив, проте віддав дві результативні передачі — на Йозуа Кімміха та 18-річного Леннарта Карла. Перемога продовжила безпрограшну виїзну серію мюнхенців у чемпіонаті до 31 матчу.

Після дев’яти турів «Баварія» та дортмундська «Боруссія» мають по 21 очку, але мюнхенський клуб очолює таблицю завдяки кращій різниці м’ячів. «Боруссія» цього туру обіграла «Ельверсберг» 2:1 завдяки дублю Фелікса Нмечі.

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