Воротар іспанського «Реала» Тібо Куртуа підписав продовження контракту з мадридським клубом до червня 2028 року. Попередня угода 34-річного бельгійського футболіста діяла до червня 2027-го. Про новий контракт повідомив клуб, зазначає Channel NewsAsia.

Кар'єра Куртуа в Реалі

Куртуа перейшов до «Реала» з англійського «Челсі» у 2018 році. Відтоді він провів за мадридський клуб 348 матчів у всіх турнірах та 133 рази зберігав ворота «сухими».

Разом із «Реалом» бельгієць здобув три титули чемпіона Іспанії та двічі вигравав Лігу чемпіонів. Він був одним із ключових гравців команди під час перемоги в 14-му Кубку європейських чемпіонів у 2022 році. У фіналі Ліги чемпіонів у Парижі проти «Ліверпуля» Куртуа зробив низку важливих сейвів і був визнаний найкращим гравцем матчу.

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Індивідуальні відзнаки та чемпіонат

У 2018 році Куртуа отримав нагороду «Золота рукавичка» як найкращий воротар чемпіонату світу, а пізніше того ж року був названий найкращим голкіпером за версією ФІФА. У 2022 році він також став лауреатом Трофея Яшина.

Після 12 матчів чемпіонату Іспанії «Реал» посідає друге місце з 30 очками та відстає від лідерки «Барселони» на три пункти. Наступний матч мадридський клуб проведе вдома проти «Сельти» в суботу.

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