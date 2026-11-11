Воротарка Кєджинек забила автогол у матчі ПСЖ проти Баварії — Interia Sport
У матчі четвертого туру жіночої Ліги чемпіонів між Paris Saint-Germain і «Баварією» воротарка паризької команди Катажина Кєджинек на 29-й хвилині відзначилася автоголом. Після контратаки суперниць флангом м’яч після удару влучив у внутрішній бік бутси польської футболістки та закотився у ворота.
Автогол у першому таймі
Як повідомляє Interia Sport, статистики зарахували цей м’яч як автогол Кєджинек. До перерви ПСЖ поступався з рахунком 0:2.
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Гол Дудек із пенальті
У другому таймі польська захисниця ПСЖ Пауліна Дудек реалізувала пенальті на 65-й хвилині та скоротила відставання команди до 1:2. Після цього парижанки мали близько пів години, щоб спробувати зрівняти рахунок.
У жіночій команді Paris Saint-Germain також виступає польська воротарка Олівія Шперковська. Джерело називає її дублеркою Кєджинек, тоді як Дудек є однією з гравчинь оборони паризького клубу.