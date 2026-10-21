Командувач Восьмої армії США у Південній Кореї генерал-лейтенант Джо Гілберт заявив, що його війська мають бути готовими до розгортання за межами Корейського півострова, якщо надійде відповідний наказ. За його словами, зосереджуватися лише на загрозах на півострові було б безвідповідально, повідомляє South China Morning Post.

Гілберт наголосив, що головним завданням його командування залишається виконання зобов’язань США за договором про взаємну оборону з Сеулом. Водночас, за його словами, розташування Восьмої армії у Південній Кореї не обмежує спектр можливих операцій.

Готовність до інших завдань

Командувач назвав Восьму армію частиною глобальних сил США, які проходять підготовку для розгортання там, де цього вимагатиме національне командування. Як приклад він навів участь підрозділів у багатонаціональних навчаннях в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

За словами Гілберта, військова готовність значною мірою не залежить від конкретної загрози: підготовлені сили можуть виконувати поставлені армії завдання проти будь-якого противника. Він додав, що американські військові щодня тренуються разом із південнокорейськими союзниками з огляду на основну загрозу, водночас зберігаючи готовність до інших потреб країни.

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Більша роль Південної Кореї

Восьма армія, штаб-квартира якої розташована в Кемп-Гамфріс у Пхьонтхеку на південь від Сеула, командує сухопутними силами США у Південній Кореї. Вона входить до складу американського контингенту чисельністю близько 28 500 військових. Традиційно Восьма армія зосереджувалася на стримуванні загроз із боку Північної Кореї.

Видання зазначає, що адміністрація президента Дональда Трампа прагне посилити стратегічну гнучкість Сил США в Кореї та водночас покласти на Сеул більшу відповідальність за власну оборону. Опублікована в січні стратегія національної оборони США передбачала, що Південна Корея має взяти на себе основну відповідальність за стримування Пхеньяна за критично важливої, але більш обмеженої американської підтримки.

Експерти, опитані South China Morning Post, вважають, що союз США та Південної Кореї поступово стає більш взаємним. Південна Корея може підтримувати американські сили логістично, а її оборонна промисловість — допомагати поповнювати запаси озброєнь у разі тривалого регіонального конфлікту.

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