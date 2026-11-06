Вотерс висунулася на посаду голови Комітету з фінансових послуг — The Hill

У США конгресвумен-демократка від Каліфорнії Максін Вотерс оголосила про висунення на посаду голови Комітету Палати представників з фінансових послуг. Це сталося після того, як Демократична партія здобула контроль над нижньою палатою Конгресу на проміжних виборах, повідомляє The Hill.

У листі до колег-демократів Вотерс, яка є головною представницею партії в комітеті, заявила, що демократи мають виконати обіцянки перед американцями та знизити вартість життя. Вона також розкритикувала адміністрацію президента Дональда Трампа, звинувативши її в демонтажі механізмів захисту споживачів, обмеженні доступу до безпечного й доступного житла та корупції. Це є позицією самої конгресвумен.

Конкуренція за посаду

88-річна Вотерс уже очолювала комітет у 2019–2023 роках, коли демократи контролювали Палату представників. Демократів у цьому комітеті вона очолює з 2013 року. Від січня 2025 року комітет очолює республіканець Френч Гілл, який нещодавно з невеликою перевагою переобрався до Палати представників, перемігши демократа Кріса Джонса.

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На посаду також претендує конгресмен-демократ від Іллінойсу Шон Кастен. У четвер він повідомив колегам, що комітет має займатися питаннями володіння житлом, шахрайства й афер, а також підходом президента Трампа до боротьби зі злочинами у сфері фінансів і бізнесу.

Запропонований порядок денний

Вотерс пообіцяла продовжити роботу на основі двопартійного закону про житло, який набув чинності влітку, посилити боротьбу з прихованими комісіями та забезпечити постійне й незалежне фінансування Бюро фінансового захисту споживачів. Це незалежний орган у структурі Федеральної резервної системи; за даними The Hill, адміністрація Трампа намагалася його демонтувати.

Щодо криптовалютного сектору Вотерс заявила про намір протидіяти тому, що вона назвала криптовалютною корупцією родини Трампів, і водночас запровадити суворі, але справедливі правила для легітимних криптопроєктів. Вона також запропонувала перейменувати комітет на Комітет з питань житла та фінансових послуг, а також створити три нові посади: представника комітету для молодших членів, представника першого скликання та посаду комунікаційного представника комітету.

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