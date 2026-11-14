Voyager 1 має досягти відстані світлової доби від Землі — Channel NewsAsia

NASA у США повідомило, що космічний апарат Voyager 1 має досягти відстані в одну світлову добу від Землі — приблизно 26 млрд км. Як пише Channel NewsAsia, за розрахунками американського космічного агентства, це мало статися в середу о 5:16 за східним часом США, або о 10:16 за Гринвічем.

Світлова доба — це відстань, яку світло проходить за 24 години. Voyager 1 рухається крізь космічний простір зі швидкістю майже 61 тис. км/год і є найдальшим від Землі об’єктом, створеним людством. Астрофізик Алан Каммінгс із Каліфорнійського технологічного інституту назвав цю подію інженерною віхою, яка засвідчує довговічність апарата та можливість підтримувати з ним зв’язок на такій відстані.

Місія з 1977 року

Voyager 1 запустили 5 вересня 1977 року з мису Канаверал у Флориді — через 16 днів після старту його апарата-близнюка Voyager 2. Він обігнав Voyager 2 протягом кількох місяців після запуску. Під час дослідження зовнішніх планет Сонячної системи Voyager 1 передав нові дані про Юпітер, Сатурн та їхні супутники.

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Зокрема, апарат виявив тонке кільце Юпітера та два раніше не зафіксовані супутники цієї планети — Тебу і Метіду. Біля Сатурна він виявив п’ять нових супутників і кільце G.

Дослідження міжзоряного простору

У 2012 році Voyager 1 перетнув зовнішню межу геліосфери — захисної бульбашки частинок і магнітних полів, яку формує Сонце, — та вийшов у міжзоряний простір. Там він продовжив збирати дані й першим повідомив про енергетичні спектри галактичних космічних променів за низьких енергій.

Voyager 2, який пролетів повз Уран і Нептун, увійшов у міжзоряний простір у 2018 році. За оцінкою Каммінгса, він має досягти відстані однієї світлової доби від Землі у листопаді 2035 року. Обидва апарати несуть позолочені мідні диски із зображеннями, звуками, музикою, привітаннями 55 мовами та інструкціями для визначення розташування Землі.

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