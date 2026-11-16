Voyager 1 віддалився від Землі на один світловий день — Deutsche Welle

Космічний апарат NASA Voyager 1 віддалився від Землі на один світловий день — приблизно 26 млрд кілометрів. Це перший створений людиною об’єкт, який подолав таку відстань від планети, повідомляє Deutsche Welle.

Світловий день — це відстань, яку світло проходить за 24 години. Voyager 1 знадобилося на це 49 років, два місяці та 11 днів після запуску 1977 року. Апарат рухається зі швидкістю близько 61 тис. км/год.

Зв’язок із Землею

Через віддаленість Voyager 1 обмін сигналами із Землею займає приблизно дві доби: команда надсилає повідомлення, а відповідь від апарата повертається через два дні. Керівниця проєкту місії в Лабораторії реактивного руху NASA Сюзанн Додд зазначила, що для такого обміну потрібно чекати два дні.

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Менеджер місії Карім Бадаруддін заявив, що апарат і далі працює та передає дані з ділянки космосу, яку не досліджував жоден інший створений людиною космічний апарат.

Шлях у міжзоряному просторі

Voyager 1 скористався гравітаційним маневром біля Юпітера та Сатурна: він пролетів поблизу планет, прискорився під дією їхньої гравітації та продовжив рух. У 1990 році апарат, перебуваючи за межами орбіти Нептуна, зробив єдиний портрет Сонячної системи ззовні, отриманий космічним апаратом.

У 2012 році Voyager 1 став першим створеним людиною об’єктом, який досяг міжзоряного простору. Приблизно через 40 тис. років, коли його плутонієве джерело енергії вже не працюватиме, апарат має пролетіти повз зорю Глізе 445. До позначки в один світловий рік від Землі Voyager 1, за оцінкою видання, летітиме ще близько 18 тис. років.

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