Voyager 1 відновив зв’язок із Землею після 48-годинної паузи — Space.com

Космічний апарат NASA Voyager 1, що перебуває у міжзоряному просторі, самостійно відновив зв’язок із Землею після майже 48-годинної паузи. Сигнал від апарата не надходив 18 і 19 жовтня, однак 20 жовтня він знову з’явився, повідомляє Space.com.

Інженери з’ясовують причину

У Лабораторії реактивного руху NASA заявили, що фахівці продовжують з’ясовувати причину втрати зв’язку. За попередньою оцінкою JPL, Voyager 1 міг перейти у своєрідний безпечний режим. Команда також встановила, що одна з груп двигунів малої тяги вимкнулася, після чого автоматично ввімкнулися резервні. Такий перехід передбачений програмою апарата на випадок, коли бортові комп’ютери фіксують проблему з активними двигунами.

Менеджер місії Voyager у JPL Карім Бадаруддін зазначив, що команда вперше спостерігала таку поведінку апарата. Він також наголосив, що на нинішньому етапі місії інженерам доводиться бути готовими до непередбачуваних ситуацій.

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Майже світловий день від Землі

Voyager 1 наближається до відстані одного світлового дня від Землі: команді потрібно майже добу, щоб надіслати команду до апарата, а відповідь надходить ще приблизно через добу. Очікується, що 18 листопада він буде на відстані 25,89 млрд кілометрів від Землі.

Voyager 1 і Voyager 2 запустили 1977 року для дослідження планет Сонячної системи. Обидва апарати нині працюють у міжзоряному просторі, однак їхні плутонієві джерела енергії поступово втрачають потужність. На початку вересня інженери вимкнули на Voyager 1 три пристрої та замінили їх трьома менш енерговитратними альтернативами, щоб продовжити роботу наукових приладів.

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