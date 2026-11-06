Вожняцький заявив про тактичні зміни у грі Гуркача — Interia Sport

Польський тенісист Губерт Гуркач уперше переміг Новака Джоковича на турнірі в китайському Шанхаї, перервавши серію з восьми поразок у матчах проти серба. Колишній тренер Пйотр Вожняцький пов’язав поліпшення результатів 28-річного тенісиста зі змінами у тактиці та оновленням команди, повідомляє Interia Sport.

Повернення до топ-30

За даними видання, Гуркач знову став найвище рейтинговим польським тенісистом в одиночному розряді та за останні місяці повернувся до топ-30 світового рейтингу. Найкращим результатом у його кар’єрі була шоста позиція в рейтингу.

Вожняцький зазначив, що Гуркач наближається до оптимальної форми після затяжної травми. На його думку, тенісист частіше використовує форхенд, а також зберігає високу ефективність першої подачі. Експерт додав, що поляк програє матчі з мінімальною різницею, зокрема в тай-брейках, і вже наближається до топ-10.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Зміни у команді

Вожняцький також звернув увагу на суттєве оновлення команди Гуркача. За його словами, тенісист повністю змінив штаб, а головним тренером залишається Жиль Сервара.

Колишній тренер вважає, що новий склад команди може позитивно впливати на робочий настрій гравця. Водночас він наголосив, що для Гуркача ключовими чинниками будуть здоров’я та можливість повноцінно підготуватися до наступного сезону.

Читай нас у